Политика

09:35 14.10.2017

Порошенко призывает политиков помнить уроки истории и не допустить потери независимости Украины из-за раздоров

Порошенко призывает политиков помнить уроки истории и не допустить потери независимости Украины из-за раздоров

Президент Украины Петр Порошенко призывает политиков к сплоченности и заверяет, что не допустит потери независимости из-за раздоров.

"Ее, независимость, тогда потеряли не военные. Ее потеряли политики, которым не хватило ответственности объединиться перед внешней угрозой. Что касается нынешней политической элиты, то не все, похоже, читали учебники по истории. Однако в моей команде очень хорошо изучили ее уроки. Как президент, как верховный главнокомандующий гарантирую, что не допущу повторения ошибок столетней давности", - сказал президент на церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна в субботу в Киеве.

П.Порошенко отметил, что исполняется столетие армии Украинской Народной Республики, которая "защищала нашу землю от вооруженной агрессии со стороны и красной, и белой России". Глава государства добавил, что тысячи солдат и офицеров армии УНР осуществляли ожесточенное сопротивление врагам и вписали много героических страниц в историю украинского войска.

"Именно им посвящена выставка, размещенная здесь, на Софийской площади, и ниже, на Майдане Независимости", - добавил П.Порошенко.

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