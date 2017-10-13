Президент Мальты посетит Украину 17 октября

Президент Республики Мальта Мари-Луиз Колейро Прека посетит Украину во вторник, 17 октября, для участия в Украинско-мальтийском бизнес-форуме с участием президента Украины Петра Порошенко, сообщается на официальном сайте Торгово-промышленной палаты Украины.

"Программа мероприятия включает пленарную часть, в которой будут освещены состояние, перспективы и приоритетные направления украинско-мальтийского экономического и инвестиционного сотрудничества, условия и преимущества ведения бизнеса в Украине и Мальте. По программе во время Форума также состоятся В2В переговоры между представителями деловых кругов Украины и Мальты", - говорится в сообщении.

В ТПП отмечают, что мальтийская сторона заинтересована в направлении для участия в Форуме делегации в составе правительства, руководства профильных государственных агентств и ассоциаций, а также предприятий Мальты.

Организаторами мероприятия выступают ТПП Украины и ТПП Мальты при поддержке посольства Украины в Италии, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства иностранных дел Украины.

Бизнес-форум пройдет с 13:00 по 20:00 во вторник в конференц-зале "Колизей" в здании ТПП.