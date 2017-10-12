Замминистра обороны Павловский профессионал, но если причастен к преступлению, должен нести ответственность

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский профессионально исполнял свои обязанности с начала российской агрессии, но суд докажет его причастность к преступлению, должен понести ответственность, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"Генерал Павловский исполнял свои обязанности с первого дня агрессии, выполнял их достаточно высокопрофессионально. Он был руководителем АТО-Мариуполь во время активных боевых действий там. Но если он причастен к преступлению, он должен за это ответить", - сказал С.Полторак журналистам в четверг в Киеве.

"Но хочу обратиться ко всем гражданам Украины, если мы хотим построить цивилизованное общество… Не нужно обвинять людей всех, не только Павловского, до решения суда, и не вешать на них ярлыки с тем, что он преступник", - добавил министр.

С.Полторак отметил, что бежать И.Павловскому из Украины "некуда", поскольку в РФ в отношении него открыли три уголовных дела в тот период, когда он руководил сектором "М" АТО.

Он также подчеркнул, что расследование не должно затягиваться и должно быть объективным.

Глава Минобороны назвал задержание своего заместителя одним из самых неприятных случаев для себя.

Отвечая на вопрос, готов ли он подать в отставку, если суд докажет вину И.Павловского, С.Полторак заявил: "Я готов к этому в любое время".

Как сообщалось, в среду детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, в среду был задержан заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, который "занимался ресурсами". Имя второго задержанного не назвали, однако, по данным СМИ, речь идет о директоре департамента госзакупок Минобороны Владимире Гулевиче.

В четверг в САП назвали еще двух лиц, уведомленных о подозрении в деле о растрате чиновниками Минобороны государственных средств - сотрудник одного из отделов Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и сотрудник Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины.