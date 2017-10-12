Еще двум чиновникам Минобороны сообщили о подозрении

В Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) назвали еще двух лиц, уведомленных о подозрении в деле о растрате чиновниками Минобороны государственных средств в размере 149 млн грн.

В публикации на странице САП в соцсети Facebook в четверг отмечается, что 11 октября 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины четырем должностным лицам Минобороны.

"Двое из них - заместитель Министра обороны и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства - задержаны во время проведения следственных действий. Двое подозреваемых в причастности к возможной растрате государственных средств в сумме более 149 млн грн при закупке топлива - сотрудник одного из отделов Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и сотрудник Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Как сообщалось, в среду детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали замминистра обороны Украины и директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по подозрению в причастности к растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива для оборонного ведомства.

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках для государственных нужд топлива для техники специального назначения за счет средств государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

Согласно данным предварительного расследования, в течение июня-августа 2016 года при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров за бюджетные средства заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. "В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно было перечислено бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Следствие считает, что, согласно установленным фактам, должностные лица Минобороны по предварительному сговору с представителями коммерческого предприятия совершили преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 УК.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, в среду был задержан заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, который "занимался ресурсами". Имя второго задержанного не назвали, однако, по данным СМИ, речь идет о директоре департамента госзакупок Минобороны Владимире Гулевиче.

В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что задержания в Минобороны и уголовное дело связаны с компанией "Трейд Коммодити", "за которой стоит партнер и сосед Грановского по офису Адамовский (экс-совладелец ТРЦ Skymall Андрей Адамовский – ИФ)".

Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что всего в рамках уголовного производства задержаны четыре человека. "Еще двое", - сказал Н.Холодницкий на брифинге, отвечая на вопрос, сколько еще человек задержаны в рамках этого дела, кроме уже упоминавшихся двух. По словам прокурора, задержание было произведено на рабочих местах подозреваемых "и прошло спокойно" и Соломенский райсуд Киева должен рассмотреть им меру пресечения.

По его словам, следователи намерены закончить расследование этого дела в течение 4 месяцев. Н.Холодницкий также отметил, что данное преступление относится к категории особо тяжких и наказание за него предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.