Законопроект по Донбассу позволит получить оборонительное оружие и ввести миротворцев

Принятие законопроектов по Донбассу даст возможность впоследствии получить летальное оборонительное оружие, а также ввести миротворческую миссию, пояснила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Для чего принимаются законопроекты - это даст возможность привлечь оборонительное летальное оружие; ввести в Украину миротворческую миссию, которая будет распространена по всей территории, закроет украинскую границу и даст возможность перестать убивать мирное население", - сказала И.Луценко, выступая в парламенте в пятницу, сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Она подчеркнула важность принятия законопроекта об обеспечении государственного суверенитета над оккупированными территориями Донбасса, отметив, что учитывает также вопрос Крыма.