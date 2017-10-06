Политика

14:28 06.10.2017

Законопроект по Донбассу позволит получить оборонительное оружие и ввести миротворцев

Принятие законопроектов по Донбассу даст возможность впоследствии получить летальное оборонительное оружие, а также ввести миротворческую миссию, пояснила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Для чего принимаются законопроекты - это даст возможность привлечь оборонительное летальное оружие; ввести в Украину миротворческую миссию, которая будет распространена по всей территории, закроет украинскую границу и даст возможность перестать убивать мирное население", - сказала И.Луценко, выступая в парламенте в пятницу, сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Она подчеркнула важность принятия законопроекта об обеспечении государственного суверенитета над оккупированными территориями Донбасса, отметив, что учитывает также вопрос Крыма.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Президент ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

Волкер о законах по Донбассу: Украина предпринимает жесткие шаги для мира, Россия должна положить конец конфликту

Парубий досрочно закрыл пятничное заседание Рады

Украина ведет борьбу за освобождение оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма

Левченко признался, что он зажег дымовую шашку в Раде

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон об особом самоуправлении на Донбассе поможет украинским дипломатам – Геращенко

Профильный комитет Рады одобрил законопроект о продлении тестового режима системы автоматического блокирования налоговых накладных

"Самопомич" исключила нардепа Веселову из фракции за голосование по законопроекту о Донбассе

Нардепы отказались отменить принятые ранее судебную и пенсионную реформы

Гройсман намерен посетить Молдову

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog4500.html
РЕКЛАМА