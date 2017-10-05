Нардеп Фриз выступает против принятия кадровых решений по ситуации в Калиновке без заслушивания выводов следственной группы

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз заявила, что кадровые решения после ситуации на арсенале в Калиновке (Винницкая обл.) нельзя принимать без заслушивания выводов следственной группы.

И.Фриз на своей на странице в соцсети Facebook пояснила, почему не поддержала обращение парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны к президенту Украины относительно увольнения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко и главы Военной службы правопорядка в ВСУ Игоря Криштуна: "Не поддержала его потому, что считаю абсурдным осуществлять политические заявления без заслушивания выводов следственной группы, которая сейчас работает, без понимания причин, которые привели к трагедии, устраивая публичные баталии ради баталий, а не результата", - написала И.Фриз.

Народный депутат уверена, что виновные должны быть и будут привлечены к ответственности. "Вместе с тем, не была и не собираюсь выполнять роль то ли прокурора, то ли адвоката в чужих спектаклях. Однако ставить телегу впереди лошади считаю бессмысленным и пустым делом", - отметила И.Фриз.

Она также обратила внимание на то, что нужно решить системную проблему с хранением боеприпасов, "ведь с 2003 года имеем постоянные ситуации со взрывами на арсеналах". "Соответственно и подход к решению должен быть системным, а не конъюнктурным", - добавила нардеп.

Как сообщалось, 4 октября парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны обратится к главе государства относительно увольнения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко "за систематические нарушения". За это решение проголосовало большинство комитета, воздержались народные депутаты Ирина Фриз и Александр Бригинец.

Такой вопрос поставил на голосование на заседании комитета в среду председатель комитета Сергей Пашинский после заслушивания представителей Министерства обороны Украины и Генштаба по ситуации со взрывами на арсенале возле г.Калиновка Винницкой области. По словам С.Пашинского, в данное обращение также будет включен пункт об увольнении главы Военной службы правопорядка в ВСУ Игоря Криштуна.