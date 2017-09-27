Политика

14:57 27.09.2017

В БПП предлагают привлечь специалистов НАТО для переобустройства складов боеприпасов

В свете ситуации в г.Калиновка Винницкой области, где с вечера вторника продолжается пожар на складах боеприпасов, следует привлечь специалистов из стран НАТО для переоборудования системы инвентаризации военного имущества и инженерного переобустройства складов боеприпасов, считает народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Ирина Фриз.

"Считаю, что ситуация в Калиновке должна поставить на повестку дня вопрос немедленного активного привлечения специалистов стран НАТО для переоборудования, налаживания системы инвентаризации военного имущества, инженерного обустройства складов боеприпасов и критического военного имущества", - написала И.Фриз на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"Вопрос обустройства военных арсеналов целесообразно вынести на контроль временной парламентской комиссии в рамках парламентско-демократического контроля. Это даст возможность повысить темпы наведения порядка на объектах и снимет политические спекуляции по этому вопросу, позволив членам парламента приобщиться к работе по привлечению иностранных специалистов и контролю над выполнением работ", - добавила она.

При этом парламентарий отметила, что все выводы по ситуации на арсенале в г.Калиновка следует делать лишь после обеспечения условий работы следственно-оперативной группе и подчеркнула, что до локализации и ликвидации пожара не возможно установить его причину.

Однако, по словам И.Фриз, тот факт, что арсеналы в Украине являются крайне уязвимыми объектами и становились центром внимания во время взрывов в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2015 годах, подтверждает системность проблемы при разных правительствах.

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