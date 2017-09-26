Венгерская власть через "языковую норму" украинского закона заигрывает со своим избирателем – Балога

Украинские власти и политики преувеличивают значимость угроз Венгрии в связи с принятием и подписание закона Украины об образовании, который содержит так называемую "языковую норму", считает внефракционный народный депутат, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Виктор Балога.

"Рекомендовал бы всем спокойнее воспринимать заявление министра иностранных дел Венгрии. Не думаю, что оно будет иметь какие-то серьезные последствия. Потому что за этими словами стоит исключительно внутренняя политика самой Венгрии, а Украина, к сожалению, для них всего лишь инструмент заигрывания с электоратом", - написал В.Балога на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Он отметил, что венгры являются составляющей частью украинской власти – венгр есть в коалиции, венгерские партии на Закарпатье являются частью провластного большинства. "Это говорит о том, что в украинской политике их на самом деле все устраивает, а острые заявления – только игра на собственного избирателя. А украинские политики делают из этого большую проблему, чем она есть на самом деле", - пояснил он.

Ранее в это день на сайте Министерства иностранных дел Венгрии появилось заявление, согласно которому венгерское правительство намерено блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной в связи с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона "Об образовании", сообщает Министерство иностранных дел Венгрии.

"Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС", - сказал глава МИД Венгрии Петер Сиятро.

Как сообщалось, 25 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VІІІ "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября 2017 года.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.