Политика

15:33 19.09.2017

Выступление Порошенко на ГА ООН запланировано на 18.45 среды

В среду, 20 сентября, ориентировочно в 18.45 (по Киеву) запланировано выступление президента Украины Петра Порошенко на генеральных дебатах Генеральной ассамблее ООН, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"В среду 20 сентября президент выступит на Саммите Совета безопасности ООН по миротворчеству. Саммит продлится с 10.00 до 11.30 по местному времени. А выступление на Генассамблее ООН запланировано в этот день примерно в 11.45 по местному времени (президент выступит девятым)", - написал С.Цеголко в своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник.

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