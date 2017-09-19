Климкин встретился в Нью-Йорке с госсекретарем МИД Исландии

Министр внутренних дел Украины Павел Климкин провел встречу с государственным секретарем МИД Исландии Стефаном Хаукуром Йохансоном на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсудил с ним вопрос углубления политических контактов между Украиной и Исландией, сообщает МИД Украины во вторник.

"Одним из основных вопросов стало противодействие российской агрессии и необходимость поддержания режима европейских санкций против РФ, а также усиления давления на российскую сторону с целью обеспечения прав человека во временно оккупированном Крыму. В этой связи было привлечено внимание исландской стороны к многочисленным нарушениям Россией ее соответствующих международно-правовых обязательств, примером чего является политическое преследование и недавнее вынесение приговору одному из лидеров крымских татар Ахтему Чийгозу", - говорится в сообщении.

Собеседники также коснулись вопроса взаимодействия в рамках ОБСЕ, отметив важную роль Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, директором которого недавно была назначена представительница Исландии. Было отмечено, что указанный орган мог бы дополнить усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в части мониторинга обеспечения прав и свобод человека, соблюдения верховенства права.

Обсуждались также перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе задействования механизмов Европейской ассоциации свободной торговли. Отдельное внимание уделялось использованию исландского опыта введения возобновляемых источников энергии и возможности реализации совместных инвестиционных проектов в этой сфере.