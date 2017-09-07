Обращение Порошенко не отвечает реальности - Найем

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем считает, что обращение президента Украины Петра Порошенко, озвученное им в Верховной Раде Украины, не отвечает реальности.

"Мне кажется, что с реальностью это не очень совпадает. Президент сказал об антикоррупционных судах, при этом он уже год не вносит закон об антикоррупционном суде, блокируя все наши инициативы", - сказал М.Найем журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что "президент ни словом не обмолвился о своих обещаниях об изменении избирательного законодательства, хотя обещал это на выборах".

"Это выступление не о реальности в стране, а о том, какой бы мы хотели ее видеть и, к сожалению, президент сегодня сыграл в игру "А давайте помечтаем". Ну, полтора часа мы помечтали", - сказал нардеп.

В свою очередь народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике Леонид Емец (фракция "Народный фронт") отметил, что для реализации идей, высказанных президентом П.Порошенко в ежегодном обращении, необходимо приложить усилия.

"Тут вопрос в том, как оно будет реализовано в дальнейшем. В послании прозвучали абсолютно правильные вещи. Нам теперь важно выполнить то, что было озвучено, дать результат", - сказал Л.Емец агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Для того чтобы было реализовано, надо работать! Будем работать!", - добавил он.

Л.Емец отметил, обращение президента он воспринял "абсолютно позитивно". "Есть план того, что необходимо сделать, озвучены очень необходимые и нужные инициативы, например, хорошо, что общественные деятели не должны сдавать е-декларации, и президент это в очередной раз подтвердил, что он вносит законопроект и настаивает, чтобы парламент его принял", - подчеркнул Л.Емец.

"Два часа послания, я считаю, что были полезны", - отметил депутат.