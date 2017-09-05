Заявление Путина об активизации боевиков в случае передачи Киеву оружия - это прямой шантаж США и угроза Украине войной, - Фриз

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что возможные поставки США летального оружия в Украину могут привести к увеличению количества жертв и спровоцировать применение военной силы на других территориях, является неприкрытым шантажом как Украины, так и США, считает народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Угрозы Путина по активизации российских бандформирований и террористических ячеек на других "уязвимых" территориях Украины в случае предоставления Соединенными Штатами оружия Украине должны найти жесткую реакцию международного сообщества", - написала И.Фриз в своей странице в Фейсбук во вторник днем.

По ее мнению, президент РФ этим заявлением "официально подтвердил тезисы украинской стороны: полный контроль Кремлем и руководство террористическими организациями ЛНР, ДНР, поставки им оружия, планирование и управление подрывной деятельностью против суверенного государства Украина", а откровенность президента РФ должна стать основанием для повышения экономического и политического давления на Москву.

По словам И.Фриз, боевики самопровозглашенных марионеточных "республик" сегодня не имеют необходимых ресурсов и потенциала для самостоятельного наступления. Единственный сценарий, который позволяет рассматривать расширение оккупированных территорий – является российское вторжение.

"Таким образом, заявление Путина - это прямой шантаж США и угроза Украине войной. Такие заявления не могут оставаться незамеченными в Европе. Убеждена, что Украина в ООН должна инициировать слушания и расследование по поддержке Россией международного терроризма", - считает нардеп.

В тоже время, в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" И.Фриз отметила, что с позиции президента РФ по миротворческой миссии на Донбассе свидетельствует о манипуляции и нежелании российской стороны выполнять минские соглашения.

"Желание РФ ограничиться дислокацией миссии только на линии разграничения свидетельствует о намерении заморозить конфликт, сохранить полный контроль оккупированных территорий самопровозглашенным марионеточным руководством", - сказала она.

По словам политика, имеет место подмена положений минских соглашений Кремлем, в частности первых пунктов – прекращение огня и освобождение заложников.

И.Фриз убеждена, что миротворческая миссия должна размещаться на всей территории, которую оккупировала РФ, включая линию разграничения.

"Заявление Путина в очередной раз демонстрирует международному сообществу, кто затягивает процесс мирного урегулирования на Донбассе и нарушает минские соглашение", - добавила народный депутат.