Политика

10:07 05.09.2017

Путин: миротворцы на Донбассе уместны, но они должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях"

Президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", - сказал В.Путин во вторник на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

По словам В.Путина, речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ".

"Второе - эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье - решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Он продолжил: "Если все это сделать, это точно пойдет на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности".

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