До введения виз с РФ въезд в Украину для россиян без биометрических паспортов должен быть невозможен – Фриз

Для граждан России до введения визового режима с этой страной должен быть невозможен въезд в Украину без биометрического загранпаспорта, считает народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"До введения визового режима с РФ для граждан этой страны должен действовать принцип: нет биометрического паспорта – въезд в Украину невозможен. Надеюсь, что через несколько месяцев мы уже протестируем эту систему. Все дальнейшие решения относительно пропускного режима на границе, в частности с РФ, будут приниматься с учетом ситуации с безопасностью и дальнейшей политики Кремля", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

И.Фриз напомнила, что указ президента предусматривает введение режима предварительного электронного уведомления иностранцами и лицами без гражданства о въезде в Украину.

"Это позволит анализировать данные о лицах, которые пытаются пересечь границу Украины, заблаговременно и запрещать въезд некоторым из них по соображениям безопасности", - подчеркнула она.

Политик пояснила, что иностранец будет предупреждать о намерении и цели въезда в Украину, а государственные органы обрабатывать информацию и принимать решение о том, давать ли разрешение на пересечение границы.

Вместе с тем она напомнила, что иностранцы, в том числе граждане Российской Федерации, будут пересекать украинскую границу исключительно по загранпаспортам с бесконтактным электронным носителем, таким образом, предоставляя госорганам Украины свои биометрические данные.

"Это важно с точки зрения безопасности, обмена информации с правоохранительными органами ЕС, предупреждения и расследования преступлений", - подытожила И.Фриз.