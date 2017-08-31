Гройсман: Инициированный Литвой "план Маршалла" – фундаментальный подход к преодолению проблем Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что инициированный Литвой "план Маршалла" для Украины является фундаментальным подходом к преодолению проблем Украины.

"Я хотел бы подчеркнуть важность инициативы, которая вышла из вашего парламента: речь идет о новом "плане Маршалла" для Украины. Мы считаем, что это очень фундаментальный подход, очень верный, который может быть очень успешный в преодолении тех проблем, которые мы имеем в Украине и восстановления всех сфер жизни нашей страны", - сказал премьер на встрече со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом (Viktoras Pranckietis) в Киеве в четверг.

По словам премьера, такой план может помочь в модернизации страны.

Украинско-литовский проект "плана Маршалла" для Украины был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией, сообщал ранее глава Представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.