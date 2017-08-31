Делегация Сейма Литвы посетит границу с аннексированным Крымом в пятницу

Делегация Сейма Литвы во главе со спикером Викторасом Пранцкетисом в пятницу посетит административную границу между Херсонской областью и аннексированным РФ Крымом.

"Мы завтра отправимся на линию разграничения с Крымом, чтобы продемонстрировать, что мы не признаём и никогда не признаем агрессивные действия России", - сказал В.Пранцкетис журналистам в четверг после встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием в Киеве.

Он отметил, что Литва благодарна США, которые не признавали оккупацию ее территории Советским Союзом. "Потому то же самое мы готовы сегодня сделать для Украины", - добавил В.Пранцкетис.