Политика

12:24 31.08.2017

Делегация Сейма Литвы посетит границу с аннексированным Крымом в пятницу

Делегация Сейма Литвы во главе со спикером Викторасом Пранцкетисом в пятницу посетит административную границу между Херсонской областью и аннексированным РФ Крымом.

"Мы завтра отправимся на линию разграничения с Крымом, чтобы продемонстрировать, что мы не признаём и никогда не признаем агрессивные действия России", - сказал В.Пранцкетис журналистам в четверг после встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием в Киеве.

Он отметил, что Литва благодарна США, которые не признавали оккупацию ее территории Советским Союзом. "Потому то же самое мы готовы сегодня сделать для Украины", - добавил В.Пранцкетис.

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