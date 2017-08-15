Нацполиция расследует 14 уголовных дел по нарушениям порядка финансирования партий

Национальная полиция Украины расследует 14 уголовных производств в связи с нарушениями порядка финансирования политических партий, 70 человек привлечены к административной ответственности, сообщила глава Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Наталья Корчак.

"Ведется активная работа по соблюдению принципов законности финансирования политических партий... НАПК выявило нарушения, связанные с несоблюдением требований относительно финансирования политических партий, которые не находятся на государственном бюджете, а именно финансирование через партийную кассу... На сегодняшний день законодатель установил единый стандарт к источникам финансирования политических партий: первоисточник - это государственное финансирование для тех политических партий, которые отвечают определенным политическим требованиям, на сегодняшний день их шесть. Второй источник - это взносы, которые непосредственно должно сделать юридическое или физическое лицо", - рассказала Н.Корчак на брифинге во вторник в Киеве.

По ее словам, в этой части НАПК выявляет ряд правонарушений, которые становятся предметом уголовных производств.

"По состоянию на сегодняшний день Нацполиция открыла 14 уголовных производств. 38 административных протоколов составлено Национальным агентством за нарушения порядка предоставления и получения взносов в поддержку политических партий, 70 человек были привлечены к административной ответственности", - приводит цифры Н.Корчак.

Она также сообщила, что 4 сентября в одном из судов Киева будет слушаться дело по ВО "Свобода" - относительно конфискации незаконного взноса в сумме, превышающей 2 млн грн.

"И тут существует опасность: рассмотрение дела назначено на 4-е число, а 6-го числа уже заканчивается срок привлечения к ответственности. То есть у нас есть возможность увидеть, насколько суд готов к таким вызовам в новой для них практике", - обратила внимание глава НАПК.