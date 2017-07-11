Генпрокурор: Довгий отказался давать показания на Черновецкого

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что предлагал народному депутату группы "Воля народа", экс-секретарю Киевского городского совета Олесю Довгому рассказать о роли бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого в земельных махинациях в столице, но парламентарий отказался.

"Я, как должностное лицо, предлагал ему рассказать о роли господина Черновецкого во время проведения этой якобы сессии, потому что у меня все больше фактов, которые доказывают, что эта сессия была, и созвана незаконно, и проводилась незаконно. Господин Довгий отказался давать такие показания, правда, это было не под протокол, а разговор двух должностных лиц, прокурора и народного депутата", - сказал Ю.Луценко, выступая с трибуны Верховной Рады во вторник.

Вместе с тем, он подчеркнул, что вне зависимости от того, хочет О.Довгий давать показания или нет, "он будет лично привлекаться к ответственности, а Черновецкий и без этих показаний также будет отвечать, согласно действующему законодательству - не зря он выехал из Грузии в благословенную землю Израиля".

Как сообщалось, по словам Ю.Луценко, О.Довгому инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского городского совета с грубым нарушением регламента - злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению в 2005 году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева площадью около 100 га. "Мы считаем, что это свидетельствует о злоупотреблении служебными обязанностями секретаря Киевсовета Довгого, что привело к тяжким последствиям, а именно: выведению из собственности киевской громады земли на нормативно-денежную оценку более 81 млн грн", - заявил он.

Генпрокурор заявил о намерениях привлечь О.Довгого к уголовной ответственности по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

О.Довгий заявляет, что его пытаются привлечь к ответственности за решение коллегиального органа, коим является Киевсовет. Кроме того, он подчеркивает, что в пределах своих полномочий он не подписывал решения Киевсовета, а был уполномочен лишь ставить визы на принятых решениях.