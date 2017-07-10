Политика

10:31 10.07.2017

Регламентный комитет Рады рассмотрит представления генпрокурора на Добкина

Регламентный комитет Верховной Рады Украины в среду, 12 июля, планирует рассмотреть представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, даче согласия на задержание и арест народного депутата Украины фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

Соответствующая информация появилась на сайте регламентного комитета украинского парламента в понедельник.

Как сообщалось, 29 июня Ю.Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест М.Добкина.

По его словам, в действиях М.Добкина "усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн".

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