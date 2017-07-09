Политика

15:19 09.07.2017

США заверили, что не снимут санкции с РФ без освобождения украинской территории

США заверили украинских партнеров, что санкции в отношении России не будут сняты до тех пор, пока не будет освобождена украинская территория, а Минские соглашения не будут выполнены, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы также говорили детально о санкциях. И получили подтверждение, что до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и не будет освобождена украинская территория, речи о снятии санкций вестись не будет", - сказал П.Порошенко на совместном брифинге с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье.

По словам президента, стороны также обсудили вопрос оккупации Крыма.

"Господин госсекретарь заверил меня, что Крым всегда в повестке дня и вопрос обеспечения территориальной целостности и прекращение незаконной аннексии Крыма является также твердым условием для снятия санкций с РФ", - добавил П.Порошенко.

В свою очередь Р.Тиллерсон заверил, что санкции против России будут сохранены, пока РФ не прекратит свои действия по дестабилизации ситуации. "Санкции США и ЕС против России останутся до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые побудили эти санкции", - сказал он.

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