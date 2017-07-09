Политика

14:54 09.07.2017

Порошенко поблагодарил США за способствование в недопущении реализации "Северного потока-2"

США заявляют о недопустимости реализации проекта "Северный поток-2" в связи с его политическим характером, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Отдельно хочу поблагодарить за наше сотрудничество в энергетической сфере. Ее очень важным участком является недопущение строительства политического проекта "Северного потока-2" и я очень благодарен нашим американским партнерам за очень четкую эффективную и последовательную позицию по недопущению реализации этого глубоко заполитизированного проекта", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье.

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