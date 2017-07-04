Политика

14:17 04.07.2017

Представление на Довгого содержит существенные недостатки, будет направлено спикеру Рады – решение регламентного комитета

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента признал наличие недостатков в представлении генерального прокурора Украины Юрия Луценко о предоставлении парламентом разрешения на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из группы "Воля народа" Олеся Довгого и направил его спикеру парламента Андрею Парубию.

"Комитет считает, что представление по предоставлению согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины О.Довгого, внесенное в Верховную Раду генеральным прокурором Ю.Луценко от 21 июня 2017 года № 06-294 содержит существенные недостатки в части обоснованности злоупотреблений депутатом О.Довгим должностными полномочиями на должности секретаря Киевского горсовета, а также в части умысла по поводу злоупотребления должностными полномочиями в интересах третьих лиц", - сообщил руководитель регламентного комитета Рады Павел Пинзеник в ходе заседания комитета во вторник.

Комитет принял решение направить председателю парламента А.Парубию этот вывод, представление и пояснение О.Довгого.

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