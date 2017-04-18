Политика

18:09 18.04.2017

Е.Соболев: На должность аудитора НАБУ от Рады есть два "сильных" претендента - из США и Испании

Два человека с опытом прокурорской деятельности в США и Испании подтвердили свое участие в конкурсе на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) от Верховной Рады, сообщил глава парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

"Вы знаете, что наш комитет объявил конкурс. Из сильных кандидатов у нас уже есть подтверждение от американского прокурора Марты Борщ (Martha Boersch) и от испанского прокурора Карлоса Кастресана (Carlos Castresana). Нам очень приятно", - сказал он в ходе встречи в комитете с представителями программы "USAID Рада" во вторник в Киеве.

"Однако если у вас есть среди своих знакомых, партнеров другие люди, которые могут позволить парламенту не ошибиться с выбором мощного аудитора Антикоррупционного бюро, будем вам благодарны", - добавил народный депутат.

Е.Соболев напомнил, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 мая.

Как сообщалось, 21 марта Верховная Рада не смогла делегировать Найджела Брауна по своей квоте в состав комиссии по аудиту НАБУ (за него проголосовали 200 парламентариев при минимально необходимых 226).

Перед этим председатель парламента Андрей Парубий вынес на рейтинговое голосование кандидатуры как Н.Брауна, так и второго кандидата – Роберта Сторча. В ходе рейтингового голосования первый кандидат набрал больше голосов, после чего его кандидатуру вынесли на голосование для утверждения независимым аудитором НАБУ.

ВАЖНОЕ

Порошенко, Меркель и Путин выразили надежду на продолжение работы "нормандского формата" после президентских выборов во Франции

Порошенко посетит с официальным визитом Великобританию

На конституционном референдуме в Турции победили сторонники перехода к президентской форме правления

В Раду внесли проект постановления об отмене принятия закона о рынке электроэнергии - Власенко

Геращенко закрыла заседание Рады, нардепы соберутся через месяц

ПОСЛЕДНЕЕ

Синютка: Я все меньше верю, что Львов сможет построить мусороперерабатывающий завод

Премьер-министр Великобритании объявила о проведении 8 июня досрочных выборов в парламент

Прокурором Ровенской области стал Богдан Подубинский, Соболь переведен в Черновицкую область

В ОБСЕ раскритиковали турецкий референдум

Песков: никаких новых инициатив для обсуждения в "нормандском формате" Россией не готовится

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
онлайн магазины термобелья на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА