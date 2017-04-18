Е.Соболев: На должность аудитора НАБУ от Рады есть два "сильных" претендента - из США и Испании

Два человека с опытом прокурорской деятельности в США и Испании подтвердили свое участие в конкурсе на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) от Верховной Рады, сообщил глава парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

"Вы знаете, что наш комитет объявил конкурс. Из сильных кандидатов у нас уже есть подтверждение от американского прокурора Марты Борщ (Martha Boersch) и от испанского прокурора Карлоса Кастресана (Carlos Castresana). Нам очень приятно", - сказал он в ходе встречи в комитете с представителями программы "USAID Рада" во вторник в Киеве.

"Однако если у вас есть среди своих знакомых, партнеров другие люди, которые могут позволить парламенту не ошибиться с выбором мощного аудитора Антикоррупционного бюро, будем вам благодарны", - добавил народный депутат.

Е.Соболев напомнил, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 мая.

Как сообщалось, 21 марта Верховная Рада не смогла делегировать Найджела Брауна по своей квоте в состав комиссии по аудиту НАБУ (за него проголосовали 200 парламентариев при минимально необходимых 226).

Перед этим председатель парламента Андрей Парубий вынес на рейтинговое голосование кандидатуры как Н.Брауна, так и второго кандидата – Роберта Сторча. В ходе рейтингового голосования первый кандидат набрал больше голосов, после чего его кандидатуру вынесли на голосование для утверждения независимым аудитором НАБУ.