Политика

12:37 13.04.2017

Результаты визита Тиллерсона в Москву появятся нескоро – Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что накануне, после официальных переговоров и пресс-конференции около часа неформально общался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"После пресс-конференции, кстати, около часа мы неформально поговорили о том, какие возникают возможности (для сближения позиций РФ и США)", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в четверг.

По его мнению, "наверное, результаты (от вчерашних переговоров) будут нескоро, но, по крайней мере, мы договорились установить диалог по ряду важных вопросов".

С.Лавров отметил, в частности, разговор шел "об инвентаризации тех проблем, которые были созданы предыдущей администрацией (США) в двусторонних отношениях, а также о механизмах по вопросам выполнения существующих договоров в военно-политической сфере, механизмах, которые призваны сближать, лучше понимать наши позиции по различным региональным кризисам, прежде всего, в отношении сирийского урегулирования".

Он также подчеркнул, что Москва и Вашингтон в ближайшее время приступят к практической реализации договоренностей о создании двусторонних механизмов для обсуждения ключевых проблем и стабилизации отношений.

"Договоренности такие достигнуты, сейчас мы, наверное, уже приступим к практическому формированию диалоговых механизмов, что само по себе немаловажно", - сказал российский министр.

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