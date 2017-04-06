"Национальный корпус" намерен после 10 апреля физически остановить деятельность российских банков в Украине

Партия "Национальный корпус" заявляет, что после 10 апреля намерена физически остановить деятельность российских банков на территории Украины.

"Не дождавшись реальных и эффективных действий Национального банка Украины в отношении российских банков в Украине, которые реально финансируются страной-агрессором, мы, украинские националисты, приняли решение взять инициативу в свои руки и остановить деятельность этих банков на территории нашего государства", - говорится в сообщении на сайте партии в четверг.

В "Национальном корпусе" напомнили, что временно сняли блокаду отделений российских банков для того, чтобы украинцы, являющиеся их вкладчиками, могли забрать свои средства из этих банков.

"Однако россияне, при покровительстве руководства НБУ в лице Гонтаревой, воспользовались этой передышкой, чтобы перевести деньги с одного своего кармана в другой. Они оставили украинскую дочку "Сбербанка России" под контролем российского бизнеса. Более того, на днях стало известно, что президент Порошенко и руководитель НБУ Гонтарева гарантировали защиту и рекапитализацию российских банков в Украине", - отмечают националисты.

В партии расценивают такие действия как "акт измены со стороны НБУ". "Наш мораторий завершается 10 апреля. После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашего государства. Мы не позволим РФ воевать против нас за украинские деньги", - заявили в "Национальном корпусе".

Они призывают всех сограждан, которые не успели забрать свои средства из российских банков, сделать это немедленно.