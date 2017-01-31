Политика

17:32 31.01.2017

Представители РФ сорвали скайп-конференцию ТКГ, созванную по инициативе украинской стороны - источник

Представители Российской Федерации сорвали скайп-конференцию Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, созванной по инициативе украинской стороны из-за обострения ситуации в Авдеевке, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорному процессу.

"Представители России сорвали сегодня скайп-конференцию, созванную по инициативе украинской стороны в связи с не выполнением договоренности о прекращении огня в районе Авдеевки", - сказал собеседник агентства во вторник днем.

По его словам, изначально российская сторона подтвердила готовность к таким переговорам, однако позже сослалась на их нецелесообразность.

В результате, отметил собеседник агентства, "Украина и ОБСЕ приняли участие, а российская сторона – нет".

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