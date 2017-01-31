Трехсторонняя контактная группа соберется на заседание в Минске 1 февраля

Заседание Трехсторонней контактной группы состоится в среду, 1 февраля, в Минске, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарья Олифер агентству "Интерфакс-Украина".

"Завтра, 1 февраля, в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы", - сказала Д.Олифер.

Как сообщалось, 16 января спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик озвучил дату очередного заседания ТКГ - 1 февраля.

МИД Беларуси 31 января заявил, что встречи рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы запланированы на 1 февраля.

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев 30 января заявил, что президент Петр Порошенко поручил провести заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за ситуации в Авдеевке до запланированного на 1 февраля. "…президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, а также в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ситуацию, критическую, которая складывается вокруг Авдеевки", - сказал К.Елисеев в эфире "5 канала".