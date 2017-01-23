Политика

17:07 23.01.2017

Дата следующей встречи глав МИД в "нормандском формате" пока не обсуждается

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что главы МИД стран "нормандкой четверки" (Германия, Франция, Украина, Россия) пока не обсуждают возможную дату следующей встречи.

"Что касается встречи глав МИД, мы пока не договаривались о будущей встрече, будем обсуждать, когда будет соответствующая возможность дальше продвигаться в этом вопросе", - сказал П.Климкин агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, отвечая на вопрос о перспективах встречи в "нормандском формате".

Он также добавил, что украинская сторона по-прежнему пытается донести до стран "нормандской четверки" свое видение проекта "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

"Что касается "дорожной карты", то мы пытаемся продвинуть свое видение, чтобы присутствовала последовательность, и, во-вторых, четкие гарантии того, что Россия выполнит то, под чем она должна подписаться. Пока эта работа продолжается", – сказал глава МИД Украины.

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