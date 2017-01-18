Комитет Рады по нацбезопасности просит Генпрокуратуру проверить, если ли в действиях Савченко признаки госизмены

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение обратиться к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях народного депутата Надежды Савченко нарушения закона о борьбе с терроризмом и признаки государственной измены.

"Информация, которую мы заслушали, дает нам основания обратиться к Генеральной прокуратуре Украины, чтобы дали правовую оценку заявлениям Винника, (народного депутата, члена комитета Ивана Винника - ИФ), заявлениям представителей СБУ… У нас есть действующее законодательство - пусть это идет в рамках действующего законодательства", - предложил глава комитета Сергей Пашинский.

Такое предложение не вызвало возражений у членов комитета.