Политика

16:18 18.01.2017

Комитет Рады по нацбезопасности просит Генпрокуратуру проверить, если ли в действиях Савченко признаки госизмены

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение обратиться к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях народного депутата Надежды Савченко нарушения закона о борьбе с терроризмом и признаки государственной измены.

"Информация, которую мы заслушали, дает нам основания обратиться к Генеральной прокуратуре Украины, чтобы дали правовую оценку заявлениям Винника, (народного депутата, члена комитета Ивана Винника - ИФ), заявлениям представителей СБУ… У нас есть действующее законодательство - пусть это идет в рамках действующего законодательства", - предложил глава комитета Сергей Пашинский.

Такое предложение не вызвало возражений у членов комитета.

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