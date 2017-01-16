Политика

19:13 16.01.2017

Порошенко, Меркель и Олланд договорились продолжить работу по подготовке дорожной карты имплементации минских соглашений

Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора пришли к согласию о необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации Минских договоренностей.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник, собеседники обсудили состояние выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе и отметили необходимость достижения прогресса в реализации их блока по безопасности.

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