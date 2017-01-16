Порошенко создал делегацию для переговоров в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым создал делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, Совместной консультативной группы, созданной по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, и Консультативной комиссии по открытому небу, созданной по Договору по открытому небу (январь-декабрь 2017 г., Вена).

Соответствующий указ от 16 января обнародован на сайте главы государства.

Главой делегации назначен постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, начальник Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудзь, эксперт Службы безопасности Украины Сергей Левченко, первый секретарь отдела международного военного сотрудничества департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Анатолий Лойшин, заместитель руководителя службы - начальник управления по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Таран и др.

Согласно указу, министру иностранных дел Украины разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических представителей. Ему также поручено утвердить указания делегации Украины на переговоры в рамках данного форума.