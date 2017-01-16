Политика

17:42 16.01.2017

Порошенко создал делегацию для переговоров в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым создал делегацию Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, Совместной консультативной группы, созданной по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, и Консультативной комиссии по открытому небу, созданной по Договору по открытому небу (январь-декабрь 2017 г., Вена).

Соответствующий указ от 16 января обнародован на сайте главы государства.

Главой делегации назначен постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, начальник Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудзь, эксперт Службы безопасности Украины Сергей Левченко, первый секретарь отдела международного военного сотрудничества департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Анатолий Лойшин, заместитель руководителя службы - начальник управления по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Таран и др.

Согласно указу, министру иностранных дел Украины разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических представителей. Ему также поручено утвердить указания делегации Украины на переговоры в рамках данного форума.

ВАЖНОЕ

Могерини не согласна с Трампом, предрекающим распад ЕС

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине и избежать ответственности за действия на Донбассе - Порошенко

Порошенко: Украина рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новой администрацией президента США

Реализация политической части минских соглашений возможна только после выполнения РФ своих обязательств по безопасности – Байден

Санкции против РФ должны сохраняться до выполнения Минских договоренностей и возврата Крыма - Байден

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр национальной обороны Португалии посетит Украину в 2017 году

Ряд нардепов ратуют за принятие законопроекта по упрощению получения украинского гражданства иностранцами – участниками АТО

В "Оппозиционном блоке" предлагают уволить временно исполняющую обязанности министра здравоохранения Супрун

Украина всегда будет ценить помощь Байдена – Яценюк

Украина вновь попадет в список "пиратских стран" если Рада до февраля не примет закон о господдержке кинематографии – Княжицкий

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/44435/sherlok-holms/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автобазар Полтава
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА