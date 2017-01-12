Политика

20:49 12.01.2017

Гройсман предложил молдавскому коллеге провести заседание межправительственной комиссии в апреле-мае в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в телефонной беседе с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом высказал предложение провести заседание межправительственной комиссии в Украине в апреле или мае.

"Владимир Гройсман предложил провести первое с 2011 года заседание межправительственной комиссии в апреле-мае этого года в Украине. Он также положительно оценил результаты встречи сопредседателей межправительственной комиссии Украины и Молдовы – первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива и вице-премьер-министра экономики Республики Молдова Октавиана Калмыка - в ноябре 2016 года в Кишиневе", - сообщает пресс-служба украинского правительства по итогам разговора.

Украинский премьер подтвердил приглашение молдавскому коллеге принять участие во встрече глав правительств стран-членов ГУАМ и бизнес-форуме в ее рамках, которые планируется провести в Киеве.

Среди других вопросов повестки дня двусторонних отношений премьер-министры обсудили так называемые "пакетные договоренности" по Днестровскому комплексному гидроузлу. В этом контексте глава украинского правительства предложил поручить соответствующим министерствам и ведомствам провести на протяжении февраля переговоры для выработки окончательных решений.

Отдельно В.Гройсман отметил заинтересованность Украины в возобновлении поставок электроэнергии на рынок Молдовы и готовность принять участие в соответствующем тендере.

Кроме того, он положительно оценил решение правительства Молдовы отменить ограничительные меры для украинской мясо-молочной продукции в 2017 году.

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