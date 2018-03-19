Медицина

10:25 19.03.2018

Определен победитель конкурса на должность гендиректора "Электронное здоровье"

Определен победитель конкурса на должность гендиректора "Электронное здоровье"

Победителем конкурса на должность генерального директора государственного предприятия "Электронное здоровье", которое будет заниматься дальнейшим внедрением системы электронного здравоохранения eHealth, стал Денис Мацуй, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на сайте.

Д.Мацуй, до 2017 года - коммерческий директор и директор по маркетингу компании OpsWay, имеет 11 лет опыта в сфере создания и внедрения ІТ-проектов, специалист в организационном менеджменте, стратегическом планировании и управлении, ведении проектов, запуске новых продуктов и услуг, отмечается в сообщении.

"Победитель конкурса имеет богатый опыт, понимание реформы и видение развития электронной системы. В то же время он должен понимать большую ответственность, ведь внедрение электронной системы здравоохранения – одно из приоритетных направлений реформы на ближайшие два года", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка.

В должности гендиректора "Электронного здоровья" Д.Мацуй будет сотрудничать с госорганами, в частности, с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и Минздравом, а также разработчиками медицинских информационных систем (МИС), международными экспертами, представителями общественных организаций и СМИ.

Как сообщалось, ГП "Электронное здоровье" создано для обеспечения эффективного функционирования и развития информационных и телекоммуникационных электронных систем в сфере здравоохранения. Его основными задачами является техническое обеспечение создания, внедрения, эксплуатации программно-информационных систем, ведение реестров, разработка систем управления электронными базами, а также создание необходимой для этого нормативно-правовой базы.

Предприятие будет также координировать внедрение на местах программно-технических средств для использования электронных систем в сфере здравоохранения.

Конкурс на должность гендиректора предприятия был объявлен вначале марта 2018 года.

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