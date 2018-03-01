Медицина

22:18 01.03.2018

Гослекслужба временно запретила использование болгарской БЦЖ-вакцины

Гослекслужба временно запретила использование болгарской БЦЖ-вакцины

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) распорядилась временно запретить реализацию и применение БЦЖ-вакцины ("Вакцина БЦЖ, лиофилизированная") производства BB-NCIPD Ltd. (Болгария).

"Временно запрещаю реализацию и применение медицинского иммунобиологического препарата вакцина БЦЖ, лиофилизированная / BCG vaccine freeze-dried порошок и растворитель для приготовления суспензии для подкожных инъекций, 50мкг/доза, по 1,0мг (20 доз) порошка в стеклянной ампуле №20 в комплекте с растворителем по 1мл в другой стеклянной ампуле, №20 в отдельных картонных коробках, серии 297, производства BB-NCIPD Ltd., Болгария, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками", - говорится в распоряжении и.о. главы Службы, обнародованном в четверг на сайте ведомства.

Основанием для запрета данного препарата стало поступление от Гослекслужбы в Сумской области карты-сообщения от 25 февраля "о случае неблагоприятного события после иммунизации (летальный случай)" при применении этой вакцины.

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, поручено безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие указанной серии лекарственного средства.

"В случае обнаружения указанного препарата предпринять действия по ее изъятия из оборота путем помещения в карантин, о чем уведомить территориальный орган Гослекслужбы по месту нахождения… Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующего законодательства Украины", - говорится в распоряжении.

В документе отмечается, что регистрационное удостоверение данной вакцины – № UA/15350/01/01.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Объем ввезенных в Украину фальсифицированных серий лекарств составляет менее 1%

Госреестр медтехники и изделий медназначения останется в свободном доступе на сайте Гослекслужбы

Гослекслужба запустит онлайн-подачу оригинал-макетов упаковок лекарств

ЕБА надеется на создание единой базы данных ГЭЦ и Гослекслужбы

Гослекслужба за 11 мес. провела более 600 проверок соответствия медизделий техрегламентам

Порядок ввоза на территорию Украины лекарств требует урегулирования

Гослекслужба планирует реорганизовать территориальные органы для оптимизации их деятельности

Гослекслужба запускает пилотный проект по отслеживанию оборота лекарств от производителя к потребителю

Гослекслужба ожидает заключения ГЭЦ по китайской вакцине от гриппа 20 октября, 25 октября – по французской вакцине

Украина должна изменить подход к расчету потребности в обезболивающих препаратах

ПОСЛЕДНЕЕ

Ужесточение требований к фармимпортерам может привести к приостановке поставок некоторых групп лекарств

Наркодельцов с кокаином задержала СБУ при попытке въезда из ЕС в Украину

ПРООН поставила в Украину инновационный препарат для пациентов с мукополисахаридозом

Минздрав намерен разъяснить медучреждениям принципы закупок лекарств по Нацперечню

Минздрав определит перечни оборудования и медицинских услуг для сельских амбулаторий

Требования к поставщикам медуслуг могут быть утверждены в ближайшее время – Ковтонюк

Буферный запас вакцин будет закуплен единожды, будет обновляться из новых поставок

Минздрав разработал положение о совете общественного контроля при НСЗУ

Биологи заподозрили галлюциногенные грибы в обмене рецептом синтеза психоделиков

Избрание главы НСЗУ свидетельствует о хорошем темпе медреформы – замглавы комитета по здравоохранению

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА