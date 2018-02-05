Медицина

16:34 05.02.2018

Индийские фармкомпании в 2017г. получили более 300 разрешений для вывода генериков на рынок США

Индийские фармкомпании в 2017г. получили более 300 разрешений для вывода генериков на рынок США

Индийские фармацевтические компании в 2017 году получили более 300 разрешений для вывода генериков на рынок США – на 43% больше, чем годом ранее, что является рекордным показателем.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Ассоциации индийских фармацевтических производителей (IPMA) со ссылкой на The Times of India и The Economic Times, такой высокий показатель был достигнут, несмотря на ужесточение правил со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Количество окончательных разрешений для индийских фармкомпаний увеличилось почти на 43% по сравнению с 2016г. и составило около 40% от всех заявок на американском рынке, объем которого около $70 млрд.

Крупные индийские компании получают не менее 40% своих общих продаж из США.

Лидерами по количеству полученных разрешений стали компании, в том числе из ряда членов IPMA – представительств, работающих и в Украине: Aurobindo (52),  Lupin (17), а также Sun Pharma (10) и другие индийские фармацевтические компании.

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