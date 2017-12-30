Порошенко назначил пожизненные стипендии 13 медикам

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения".

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, пожизненные стипендии получили 13 медиков, двухлетние - 70 медиков.

Среди отмеченных деятелей здравоохранения – работники коммунального заведения "Днепропетровская областная клиническая больница им.Мечникова", ряда медицинских учреждений в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ровенской, Донецкой и Тернопольской областях.

Кроме того, стипендии получили работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.