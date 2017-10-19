Следующим этапом медреформы должна стать разработка комплексной фармацевтической политики – мнение

Медицинская реформа и изменения в системе здравоохранения должны включать сбалансированную фармацевтическую политику, считает генеральный директор фармацевтической компании ОДО "ИнтерХим" (Одесса) Анатолий Редер.

"Мы за реформу. Мы понимаем, что без реформы не будет ни медицины, ни ее фармацевтической части. Но мы бы хотели, чтобы это была просчитанная, комплексная реформа, которая бы учитывала, в том числе тот факт, что в Украине существует мощная фармацевтическая промышленность", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Гендиректор "ИнтерХима" подчеркнул, что в принятых Верховной Радой законопроектах о медреформе (№6327 и №6604) нет упоминания о фармацевтической политике и фармацевтическом рынке.

"В прошлом году звучали заявления, что будет формироваться фармацевтическая политика, но с тех пор этот процесс завис. И сегодня сформулированной фармацевтической политики государства по факту нет. А это необходимое условие, которое дало бы возможность продвинуться в развитии отрасли", - сказал он.

А.Редер подчеркнул, что в настоящее время фармацевтическая отрасль остро нуждается в обновлении законодательной и нормативной базы.

"Это вопросы, связанные с регулированием, с определением норм производства и контроля качества, это вопросы единого сбалансированного подхода ко всем участникам рынка", - сказал он.

"Сегодня на фармрынке существуют определенные вызовы, которые могут привести к изменению ценовой политики на рынке и повышению цен. Рынок переформатируется и находится в дисбалансе. Он ждет разумного регулирования, которое должно основываться на европейских подходах, но в то же время быть максимально адаптированного к национальной специфике рынка", - отметил гендиректор фармкомпании.

А.Редер так же отметил, что украинские производители лекарств всегда выступали за внедрение современных стандартов в вопросах производства и регулирования, и профессиональное сообщество готово и в дальнейшем выступать надежным партнером государства в процессе формирования необходимой нормативно-правовой базы.

"Украинские фармпроизводители представляют значимый сегмент в отрасли и экономике. Только в прошлом году мы направили в бюджет суммарно около 5 млрд грн налогов. В свое время мы были инициаторами ужесточения стандартов производства. Мы настояли на введении требований GMP. Мы хотим работать прозрачно, хотим доказать, что производим суперкачественные лекарства и хотим, чтобы этот факт находил поддержку и отражение в государственной политике регулирования национального рынка лекарств", - подчеркнул А.Редер.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), который дает старт медицинской реформе.

ОДО "ИнтерХим" - один из ведущих украинских производителей готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций. Производство сертифицировано на соответствие стандартам GMP (Надлежащей производственной практики). Ассортиментный портфель ОДО "ИнтерХим" включает восемь фармацевтических субстанций, более 80 номенклатурных единиц готовых лексредств, в том числе четыре оригинальных препарата "Феназепам", "Гидазепам", "Амиксин", "Левана". "Амиксин" и "Гидазепам" входят в ТОП-50 фармпрепаратов в Украине. Доля оригинальных лекарств в структуре реализации фармпроизводителя составляет около 45%.

"ИнтерХим" входит в Ассоциацию "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).