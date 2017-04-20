Механизмы контроля над оборотом наркотиков не должны препятствовать назначению обезболивающих препаратов - мнение

Механизмы контроля над оборотом наркотиков не должны препятствовать назначению обезболивающих препаратов, в частности паллиативным пациентам, считает генеральный директор фармкомпании "ИнтерХим" (Одесса) Анатолий Редер.

"Если есть обезболивающие-наркотики, естественно, должны быть механизмы контроля. Но вопрос в том, что механизмы контроля оборота наркотиков не должны мешать механизмам назначения обезболивающих препаратов, чтобы контроль за наркотиками не сдерживал назначение лекарств тем, кому они необходимы", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

А.Редер отметил, что у паллиативных пациентов, получающих наркотическое обезболивание, зависимость от наркотиков - менее 1%.

"Люди в таком положении не получают зависимость от наркотиков", - сказал он, подчеркнув, что, в частности, обезболивающие препараты морфина крайне редко используются не по назначению, нуждающиеся в наркотическом обезболивании пациенты не передают препарат другим лицам.

По мнению эксперта, врачи отказываются от назначения обезболивающих препаратов по нескольким причинам, в частности, руководствуясь стереотипом, что паллиативный пациент становится наркоманом.

"Статистика показывает, что паллиативные больные не становиться наркоманами. Для паллиативного больного, который уходит из жизни, вопрос наркомании не стоит. В состоянии острейшей боли эти вещества не вызывают зависимости - это практика, признанная во всем мире", - сказал он.

Кроме того, по словам А.Редера, отказывать в назначении обезболивающих препаратов медиков вынуждают "прошлые опасения, когда врачу приходилось доказывать сотрудникам МВД, что препарат назначен и использован правильно, легально. Приходилось готовить огромное количество документов и проходить строгие проверки".

А.Редер положительно оценил планы включения паллиативной помощи в гарантированный государственный пакет медпомощи.

"Паллиативные пациенты абсолютно беспомощны. Если паллиативная помощь будет включена в госпакет, очень надеюсь, что обезболивающие препараты будут назначаться. Нужно перестать видеть в таком больном наркомана, во враче – преступника, а в производителе – потенциального нарушителя законов", - сказал он.

По словам А.Редера, в настоящее время производители наркотических обезболивающих реализуют их как через бюджетные закупки, так и через розничные продажи.

"В Украине, к сожалению, сложилось так, что львиную долю препаратов пациент, в том числе – паллиативный, покупает за собственные деньги, поэтому такие препараты должны быть в аптеках", - сказал он.

По словам А.Редера, дозы использования наркотических обезболивающих в ампулах, разрешенные действующими нормативами, зачастую недостаточны, поэтому пациентам должны быть доступны таблетированные формы.

"По действующим нормативам разрешены две ампулы морфина в сутки, но мы столкнулись с тем, что этого в некоторых случаях хватает на 20 минут. Согласно международным стандартам, для таких пациентов существует пероральная форма морфина, чтобы они имели шанс самостоятельно регулировать прием препарата и облегчить страдания", - сказал он.

Комментируя объем производства в Украине наркотических обезболивающих препаратов, в частности морфина, А.Редер сообщил, что из-за ограничения доступа к обезболивающим в настоящее время предприятие "вынуждено уничтожать более половины выпуска таблетированного морфина".

"Мы уничтожаем примерно половину таблеток, даже с учетом того, что производим для обеспечения потребности всего 10% больных – препарат не выкупается, проходит срок годности", - сказал он.

При этом он подчеркнул готовность предприятия расширить ассортимент и наладить выпуск, в том числе детских форм обезболивающих препаратов при условии формирования спроса.

"У нас есть все возможности, мы можем расширять любое производство, если это будет кому-то нужно, если государство займется обеспечением обезболивающими препаратами тех, кому они необходимы", - сказал он.

По словам А.Редера, в настоящее время спрос на детские формы обезболивающих препаратов минимален. В то же время он отметил, что год назад "Интерхим" уведомил Министерство здравоохранения о готовности наладить выпуск таких препаратов, однако ответ не получил.

"Мы предложили Минздраву выпустить необходимое количество препарата и бесплатно отдать государству то количество, которое оно запросит. Мы можем сделать это за свой счет: сегодня мы производим морфин в избытке, периодически уничтожая то, что производим. Но ответа не получили", - сказал он, отметив, что при условии "четкого сигнала со стороны государства" компания технологически готова также наладить выпуск морфина пролонгированного действия.

В целом, как сказал А.Редер, "Интерхим" производит наркотические обезболивающие препараты ориентируясь не на госзаказ, а "на объемы производства в предыдущие периоды". При этом на предприятии всегда есть запас сырья, который позволяет выпустить дополнительное количество препарата при увеличении спроса.

"Госзаказа не существует, мы выпускаем исходя из того, сколько продали в предыдущий период. Наши крупные покупатели – аптечные сети - знают, что у нас в любой момент можно его купить. Мы стараемся держать полный ассортимент, несмотря на то, вынуждены тратить на это собственные средства. Для нас морфин – это социальный, а не бизнес-проект", - сказал он.

Как сообщалось со ссылкой на оценку экспертов в вопросе предоставления паллиативной помощи, в Киеве наиболее распространенной проблемой является отсутствие таблетированной формы морфина для детей, назначение сильнодействующих обезболивающих препаратов комиссией из нескольких лиц вместо одного лечащего врача, неназначение инъекционной формы морфина, а также отсутствие доступа льготных категорий пациентов к соответствующим сильнодействующим обезболивающим препаратам,

Кроме того, эксперты считают, что 86% медицинских работников первичного звена Киева при назначении обезболивающих препаратов паллиативным больным руководствуются устаревшими методиками, не позволяющими предоставлять своевременную помощь в полном объеме.