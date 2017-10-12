Активисты просят выделить финансирование на лечение пациентов с ЮРА старше 18 лет

Пациентские организации "Орфанные заболевания Украины" и "Вместе в будущее" обратились к Министерству здравоохранения с просьбой обеспечить доступ к лечению пациентов с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА) старше 18 лет.

"Мы сейчас подали в Министерство здравоохранения Украины полный расчет потребности таких взрослых больных, поскольку для них программа по лечению ЮРА не была расширена в отличие от программ по болезни Гоше, и муковисцидозу, мукополисахаридозу ", - сказала глава ОО "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша во время пресс-конференции в четверг.

Финансовая потребность на следующий год для лечения пациентов с ЮРА старше 18 лет составляет 35 млн грн.

При этом Т.Кулеша отметила, что в случае, если из государственного бюджета не будут выделены средства для лечения таких пациентов, организации готовы обратиться в суд для решения данного вопроса.

В этом году количество взрослых пациентов составляет 94 человека, в следующем их будет 135. При этом в настоящее время в Украине насчитывается 2,5 тыс. детей с ювенильным ревматоидным артритом, 451 из них имеет тяжелую форму заболевания.