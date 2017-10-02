Медицина

13:21 02.10.2017

Лауреатами Нобелевской премии по медицине 2017 года стали Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг

Нобелевскую премию по медицине в 2017 году присудили профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, говорится на сайте Нобелевского комитета.

"Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и пролить свет на их внутренние процессы", - говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

М.Розбаш родился в 1944 году в Канзас-Сити. Он является профессором Брандейского университета.

Дж.Холл родился в 1945 году в Нью-Йорке, он получил докторскую степень в Вашингтонском университете в 1971 году. В настоящее время Дж.Холл занимается научной деятельностью в Университете Мэна.

М.Янг родился в 1945 году в Майами. Известен своими исследованиями в области циркадных ритмов. В настоящий момент является профессором Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке.

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