Система трансплантации может быть создана в Украине в течение двух лет

Система трансплантации в Украине может быть создана на протяжении двух лет, считает бывший заместитель министра здравоохранения Оксана Сивак.

"Несмотря на потребность в совершенствовании нормативной базы, суть проблемы заключается не в той или иной редакции закона, не в презумпции согласия или несогласия, а в отсутствии четких критериев и механизмов действия и взаимодействия между медиками различных специализаций, различными ведомствами, в материально-техническом и финансовом обеспечении", – написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По ее мнению, для создания в Украине системы трансплантации, необходимо в первую очередь определить потребность населения в трансплантации по нозологиям, создать национальные стандарты трансплантации органов и других анатомических материалов, определить структуру системы.

Процесс создания системы также требует проведения анализа материально-технического и кадрового обеспечения, расчета стоимости внедрения в Украине системы трансплантации, разработки механизма финансирования, алгоритма межведомственного взаимодействия, подготовки нормативно-правовой базы, регулирующей работу системы.

Кроме того, необходимо провести подготовку специалистов, обеспечить соответствующие медицинские учреждения оборудованием и расходными материалами.

О.Сивак отметила, что себестоимость трансплантации органов в Украине значительно ниже, чем за границей.

"Трансплантация, например, сердца в Украине составляет $15-20 тыс. В это же время, минимальная стоимость такого вмешательства за рубежом составляет $100-120 тыс.", – написала она.

Доля трансплантации органов, которая выполняется в украинских медучреждениях, составляет 0,8% всех хирургических вмешательств. Так в 2016 году было выполнено пять трансплантаций печени, 95 – почки, 70 – костного мозга, трансплантация сердца, легких, поджелудочной железы, кишечника, роговицы – не осуществлялась.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 апреля 2016 года приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человека (№2386А-1), предусматривающий презумпцию несогласия на трансплантацию. Член парламентского комитета по здравоохранению Алексей Кириченко прогнозировал, что закон о трансплантации может быть вынесен на второе чтение и проголосован в октябре.