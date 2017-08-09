Замминистра здравоохранения Сивак уходит с должности

Заместитель министра здравоохранения Украины Оксана Сивак уходит с занимаемой должности из-за разногласий в подходах к командной работе.

"Сегодня мой последний день в должности заместителя Министра здравоохранения в составе этой команды. Сообщаю об этом, так как не хочу, чтобы это породило слухи, догадки и версии. Я ухожу из Минздрава сознательно и имею видение своего дальнейшего пути", - написала она на своей странице в сети "Фейсбук", отметив, что о причинах своего решения сообщит позже.

О.Сивак отметила, что приняла такое решение "прежде всего, из-за разногласий в подходах к командной работе и потери взаимного доверия".

Она также подчеркнула необходимость изменения системы здравоохранения. "Многие этапы уже реализованы, часть - в процессе, что-то не удалось. Искренне желаю, чтобы задуманные планы были реализованы", - написала она.

Как сообщалось, О.Сивак была назначена на должность заместителя министра здравоохранения в августе 2016 года в составе т.н. "команды Супрун" вместе с заместителями министра Павлом Ковтонюком и Александром Линчевским.

До назначения О.Сивак была консультантом Всемирной организации здравоохранения, советником министра здравоохранения и координатором гражданской организации "Инициатива Е+", которая занимается реабилитацией пострадавших в ходе Евромайдана и в зоне АТО.