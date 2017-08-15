Киберполиция разоблачила мошенников, незаконно снимавших деньги с банковских счетов онкобольных детей

Донецкое управление киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили преступную группу из пяти лиц, которые нанесли ущерб гражданам на сумму более 100 тыс. грн, сообщают в Департаменте киберполиции Нацполиции.

"Работники Донецкого управления киберполиции Департамент киберполиции Национальной полиции Украины установили, что преступная группа состояла из пяти человек - жителей Донецкой области и Запорожья. Организатором стал 27-летний мужчина. Он руководил действиями участников группы, находясь в местах лишения свободы на временно оккупированной территории", - информируют в ведомстве в понедельник.

Среди пострадавших оказались онкобольные и тяжелобольные дети. Мошенники использовали их номера телефонов, которые потерпевшие размещали на телевидении в объявлениях и в интернет-ресурсах, где просили о помощи. Также в сообщениях указывались и номера банковских карт.

"Путем изготовления дубликатов сим-карт мобильных операторов Украины злоумышленники получали возможность беспрепятственно проходить аутентификацию лица, а впоследствии - получить наличные с помощью функции банков "снятие денег без карточки", - сообщают в Департаменте киберполиции Нацполиции.

В ведомстве добавляют, что в расследовании участвовали представители операторов мобильной связи и банковских учреждений.

Полицейские провели обыски по месту жительства участников преступной группы и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, заявления на изготовление дубликатов сим-карт, а также сим-карты мобильных операторов Украины. Кроме того, обнаружены черновые записи по движению денежных средств.

Наложен арест на 13 банковских счетов фигурантов дела. Двум участникам преступной группы уже объявлено о подозрении по девяти уголовным производствами, начатыми по ст. 190 (мошенничество), 200 (Незаконные действия с документами на перевод платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины. Дела с обвинительными актами уже направлено в суд.

Организатора группы объявили в розыск - в связи с его пребыванием на временно оккупированной территории. Еще в отношении двух участников группы, которые в настоящее время также находятся на временно оккупированной территории, материалы уголовного производства выделено в отдельное производство.

Следствие продолжается.