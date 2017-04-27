Акционеры фармкомапнии "Фармак" продлили срок полномочий главы и нескольких членов набсовета

Акционеры фармацевтической компании ПАО "Фармак" (Киев) продлили срок действия полномочий главы наблюдательного совета и трех его членов.

Согласно сообщению компании, размещенном в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение о продлении на год полномочий главы набсовета Антонины Зубковой, а также членов совета Александра Мельника, Леонида Костюка, Ольги Олексийчук принято на общем собрании общества 25 апреля.

Как сообщалось, по итогам 2016 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 67,04% – до 677,202 млн грн против 405,415 млн грн в 2015 году.