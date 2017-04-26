Сообщество психиатров Украины надеется на принятие в мае изменений в закон об оказании психиатрической помощи

Психиатрическое сообщество Украины надеется на то, что Верховная Рада в мае во втором чтении проголосует законопроект о предоставления психиатрической помощи, сообщила директор Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии Ирина Пинчук

"Изменения в "Закон о психиатрической помощи" сейчас проходят второе чтение. Мы очень надеемся, что наш парламент в мае все-таки утвердит изменения, которые будут соответствовать нормам европейских документов и Конвенции по защите прав пациентов", - отметила она на пресс-конференции в среду.

Кроме того, комментируя существующую систему оказания психиатрической помощи, она отметила такие проблемы как нетолерантное отношение общества к людям с психическими отклонениями, отсутствие внебольничной системы поддержки пациентов с отклонениями для их интеграции в общество.

В свою очередь президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман отметил, что Министерство социальной политики и Министерство юстиции уделяют недостаточное внимание проблеме оказания психиатрической помощи.

Как сообщалось, 5 октября 2016 года Верховная Рада в первом чтении проголосовал законопроект №4449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно предоставления психиатрической помощи", который предлагает создание реального механизма защиты прав недееспособных лиц и предупреждения произвола при их госпитализации в психиатрические учреждения.