Пациенты впервые не имеют замечаний к номенклатуре по закупкам лекарств по детской онкологии

Пациентские организации не имеют замечаний к номенклатуре по закупкам лекарств за средства госбюджета 2017 года по детской онкологии, сообщила соучредитель благотворительного фонда "Таблеточки" Ирина Литовченко.

"Уже пересматривается номенклатура, пересмотрен состав рабочих групп. Туда вошли новые онкологи из разных региональных центров. Сейчас Минздрав вынес на общественное обсуждение новую номенклатуру - первый раз у нас нет вообще ни одного вопроса и замечания", - сказала она журналистам в Киеве в понедельник.

В то же время, по ее словам, в частности, 40% препаратов, которые закупались за средства госбюджета 2016 года по программе детской онкологии – это противогрибковые препараты.

"40% всего заказа по сумме по детской онкологии – это противогрибковые препараты", - сказала она.

Как сообщалось, Минздрав планирует осуществлять закупки лекарств за средства госбюджета 2017 года по обновленной номенклатуре.

В понедельник Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) поставила в Украину закупленные за средства госбюджета-2016 препараты по программе детской онкологии на сумму 60 млн грн.

Закупки по программе взрослой онкологии в настоящее время завершены, ожидаемая экономия составляет 46%, или 180 млн грн. ПРООН завершила закупки полностью по 12-ти программам и частично по семи программам на сумму $43млн, что составляет 56% выделенных ПРООН средств.