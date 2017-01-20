Ряд закупленных международными организациями препаратов был некорректно распределен получившей их клиникой "Охматдет"

Ряд лекарственных средств, закупленных международными организациями за средства государственного бюджета, был некорректно распределен получившими их клиниками, в частности, клиникой "Охматдет".

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" соучредитель БФ "Таблеточки" Ирина Литовченко, в ходе проверки комиссией Министерства здравоохранения, работающей в клинике в начале января, было установлено, что в ноябре 2016 по программе государственных закупок в "Охматдет" были поставлены около 900 единиц антибактериального препарата "Зивокс" - более 100% от количества, которое заказала больница на весь год.

"15 ноября препарат поступил на склад больницы. "Охматед" заказывал 600 единиц, но им поставили больше с учетом потребностей детей из Донецкой области. Но уже спустя месяц в фонд стала поступать информация об отсутствии этого препарата на центральном складе клиники", - сказала она.

По словам И.Литовченко, комиссия выявила, что около двух третей всего поставленного объема данного препарата "забрал для нужд своего отделения заведующий отделением трансплантации костного мозга НДСБ "Охматдет" Олег Рыжак".

И.Литовченко подчеркнула, что "Охматдет" получает препараты для потребностей всех онкобольных пациентов больницы на три отделения на 70 коек. При этом полученные препараты практически в полном объеме оказываются в отделении трансплантации костного мозга, рассчитанного на 10 коек.

Проверка клиники была начата Минздравом по обращению фонда "Таблеточки" и пациентов онкоцентра.

И.Литовченко отметила, что согласно действующей в клинике системе, отделения не имеют фиксированных квот на получение лекарств, "медсестра из отделения идет на общий склад и берет столько препаратов, сколько нужно на данный момент".

"На "Зивоксе" мы их поймали за руку. Думаю, что таких манипуляций гораздо больше", - сказала она.

Комментируя несоответствие некоторых поставленных международными организациями лекарственных средств потребностям украинских пациентов, в частности, препаратов с действующими веществами "фосфомицин" и "метотрексат" И.Литовченко подчеркнула, что обвинения международных организаций звучат со стороны экспертов, которые являлись членами рабочих групп, формировавших номенклатуру закупки.

Так, относительно закупки препаратов "фосфомицина" в дозировке 3 г, вместо 2 г. И.Литовченко отметила, что такая дозировка была закуплена из-за технической ошибки секретаря комиссии. При этом все члены рабочей группы подписались под перечнем с некорректной дозировкой.

Относительно препарата с действующим веществом "метотрексат", который был поставлен в некорректной форме выпуска, И.Литовченко сообщила, что препарат был закуплен у нового производителя, но указанная рабочая группа не внесла в техническое задание подробное требование к форме введения препарата (интратекальное введение непосредственно в ликворную систему под оболочку спинного мозга на уровне поясницы, а не в мышцы или вены).

Как сообщалось, Минздрав заявил о намерении провести конкурс на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет", контракт с Юрием Гладушем завершился. По информации и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, Ю.Гладуш работал на должности главврача на четверть ставки.

В ответ на критику заведующей Центром детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Светланы Донской о поставках несоответствующих препаратов, У.Супрун сообщила, что сама Донская состоит в экспертной комиссии, утверждающей перечень препаратов.

"Госпожа Донская подписалась под номенклатурой, так как сама состоит в экспертной комиссии, она решала какие препараты закупать. Если были закуплены ненужные лекарственные препараты, то, возможно, она сама причастна к этому, так как она выбирала их", - считает руководитель Минздрава.