Медицина

15:37 31.01.2017

Австрийская Farmak International Holding вдвое уменьшила долю в фармкомпании "Фармак"

Farmak International Holding GmbH (Австрия) уменьшила свой пакет акций в ПАО "Фармак" с 11,28% до 5,77% голосующих акций, сообщил фармпроизводитель в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Farmak International Holding - австрийская компания, которая занимается управлением интеллектуальной собственностью.

Как сообщалось, по итогам 2015 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 96,9% - до 407,279 млн грн.

В 2016 году "Фармак" оставался лидером по объемам аптечных продаж лекарственных средств среди украинских компаний.

Фармак" производит до 200 наименований лексредств разных лекарственных форм. К 2020 году компания планирует достичь объема продаж в $1 млрд, сократив долю продаж на отечественном рынке с 80% до 60% общего объема, и сосредоточить, в частности, по 10% продаж на хорошо регулируемых рынках Восточной Европы, в странах СНГ.

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