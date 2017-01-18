Минздрав намерен провести конкурс на должность главврача "Охматдета"

Министерство здравоохранения Украины намерено провести конкурс на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет", контракт с Юрием Гладушем завершился.

Об этом на пресс-конференции в Киеве в среду сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Его контракт закончился вчера. Мы будем объявлять конкурс на эту должность", - сказала она.

По словам У.Супрун, в настоящее время обязанности главврача клиники выполняет "один из его (Гладуша - ИФ) начмедов", назначить Ю.Гладуша на должность и.о. Минздрав не мог, так как "Гладуш работал на должности главврача на четверть ставки".

У.Супрун отметила, что Ю.Гладуш также может принять участие в конкурсе. Однако, по ее словам, он отказывается это делать, инициируя подписание писем в Минздрав и в комитет Верховной Рады по здравоохранению якобы от имени сотрудников "Охматдета" с просьбой оставить Ю.Гладуша на должности главврача.

"Мне сказали, что он (Ю.Гладуш - ИФ) отказывается отходить от "Охматдета". Наши друзья в "Охматдете" рассказали, что сотрудники не подписывали такого письма, что их вызвали на собрание и они подписались, чтобы зарегистрироваться на этом собрании. Потом собранные таким образом подписи были использованы для якобы писем в Минздрав и профильный комитет", - сказала У. Супрун.