Кернес: в деле о выделении земли по "кооперативной схеме" меня допрашивали как свидетеля

Городской голова Харькова Геннадий Кернес давал показания в Генеральной прокуратуре по делу о выделении городской земли псевдожилищно-строительным кооперативам (т.н. кооперативная схема).

"Я давал показания, в течение где-то восьми часов меня допрашивали следователи Генеральной прокуратуры. Как только были предъявлены обвинения Добкину (в июле 2017 года - ИФ), в это время меня допрашивали. Допрашивали как свидетеля", - сказал Г.Кернес журналистам в среду.

Как сообщалось, Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения должностными лицами Харьковского горсовета уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Харьковского горсовета вопреки требованиям действующего законодательства, путем создания в течение 2008-2014 годов более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, способствовали им в изготовлении соответствующих правоустанавливающих документов и незаконно присвоили принадлежащие территориальной общине. Харькова земельные участки общей площадью более 650 га стоимостью более 4,05 млн.грн. в своих интересах и интересах других лиц.

14 июля 2017г. Генеральная прокуратура Украины вручила М.Добкину подозрение. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что к совершению указанных уголовных преступлений, наряду с другими лицами, причастна заместитель городского головы Татьяна Овинникова.

23 марта 2017 года ей сообщено о подозрении в совершении в составе организованной группы уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть пособничество в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории г. Харькова в интересах третьих лиц.

Всего, по данным следствия, Т.Овинникова, действуя в составе организованной группы совместно с другими должностными лицами, способствовала завладению земельными участками на территории Харькова общей площадью 25,1178 га, чем вызвала убытки территориальной громады города на общую сумму более 128,7 млн грн.

1 июня 2017 года апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отстранил Т.Овинникову от должности. На следующий день стало известно, что она уволена с должности заместителя и назначена советником городского головы.

2 июня 2017г. Генпрокуратура вручила подозрение по делу о выделении земли по т.н. кооперативной схеме начальнику управления градостроительства и архитектуры Харьковского городского совета, который одновременно был заместителем директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, Сергею Чечельницкому и его заместителю.

15 сентября 2016 года в Харькове следователи Генпрокуратуры при силовой поддержке СБУ проводили ряд обысков по делу о выделении 600 га земли по т.н. кооперативной схеме. В частности, обыск прошел в гостинице "Националь", где живет городской голова Харькова Геннадий Кернес. Кроме того, обыски проходили в нескольких департаментах горсовета.

26 декабря 2016 года Г.Кернес заявил журналистам, что считает дело политически ангажированным.

Обыски в рамках этого дела проходили в горсовете также в феврале 2017 года.

3 октября во время визита в Харьков генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в ходе досудебного расследования дела особое внимание уделяется роли экс-городского головы, а ныне народного депутата Михаила Добкина и нынешнего городского головы Геннадия Кернеса.

"Роль обоих "достойников" изучается следствием наиболее пристально", - сказал Ю.Луценко.

Он отметил, что М.Добкину уже объявлено о подозрении по делу, а в отношении Г.Кернеса – пока нет.

"Обвинительный акт будет ему вручен после получения экспертиз и завершения ряда других следственных действий… Что касается роли господина Кернеса, следствие также тщательно работает и в момент, когда мы получим достаточно доказательств для предъявления подозрения, оно будет предъявлено",- сказал Ю.Луценко.